Arly Velázquez: el guerrero mexicano que desafía la nieve por quinta vez consecutiva

La llama deportiva en Italia no se apaga con el cierre de los Juegos Olímpicos convencionales, pues el relevo lo toman los Juegos Paralímpicos de Invierno del 6 al 15 de marzo. En este escenario, el nombre de Arly Velázquez resuena con fuerza al confirmarse como el único representante de México en la justa de Milán-Cortina. A sus 37 años, el atleta quintanarroense está a punto de inscribir su nombre en las páginas doradas del deporte nacional al convertirse en el primer mexicano en competir en cinco ediciones consecutivas de este evento multideportivo, consolidando una trayectoria de constancia y alto rendimiento sobre la nieve.
El camino de Velázquez hacia la élite del paraesquí alpino es un testimonio de resiliencia que comenzó tras un accidente a los 13 años mientras practicaba ciclismo de montaña, evento que le causó una lesión medular permanente. Lejos de abandonar el espíritu competitivo, encontró en las pistas de esquí una nueva forma de libertad. Tras debutar en Vancouver 2010 y pasar por las sedes de Sochi, Pyeongchang y Beijing, Arly llega a territorio italiano en su mejor momento físico, respaldado por tres medallas de oro obtenidas recientemente en Colorado y un destacado décimo lugar en el último Campeonato Mundial celebrado en Eslovenia.
Durante los diez días de competencia en Milán-Cortina, los ojos del país estarán puestos en las pruebas de slalom gigante y Súper G, donde el mexicano buscará capitalizar su experiencia para alcanzar el ansiado podio. Estos Juegos Paralímpicos no solo reunirán a los mejores exponentes mundiales en disciplinas como el hockey sobre hielo o el snowboard adaptado, sino que servirán como plataforma para que Velázquez demuestre que la superación personal no conoce fronteras climáticas. Con la mirada fija en la meta, el esquiador cancunense se prepara para representar a una nación que, a través de su esfuerzo, también aprende a dominar el invierno.