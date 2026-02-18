Escándalo racista en la Champions: Vinícius denuncia insultos en el Estadio Da Luz

El encuentro entre el Real Madrid y el Benfica se detuvo durante ocho minutos tras activarse el protocolo de la UEFA ante una agresión verbal contra el delantero brasileño.

