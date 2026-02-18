Omar Tapia asume el banquillo de Santos Laguna con la misión de recuperar la identidad

La era de Omar Tapia al frente de Santos Laguna comenzó de manera oficial este miércoles en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo. Durante su presentación, el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, resaltó que la elección del nuevo timonel no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria sólida dentro de la institución, donde recientemente se desempeñaba como director de fuerzas básicas. El directivo enfatizó que el conocimiento profundo de la estructura lagunera y la ambición de Tapia son los pilares sobre los que se busca cimentar la reconstrucción deportiva del equipo para los once encuentros restantes del certamen.
Visiblemente emocionado por dirigir al club de sus amores, el técnico dejó claro que su gestión no entiende de jerarquías previas ni de privilegios heredados. Tapia sentenció que todos los integrantes del plantel parten desde cero bajo su mando, advirtiendo que la titularidad para el compromiso de este sábado será exclusivamente para aquellos futbolistas que demuestren estar dispuestos a entregarse al máximo por los colores. Su prioridad inmediata es inyectar una dosis de resiliencia y carácter en el vestuario, exigiendo que cada jugador que pise el terreno de juego sea un fiel reflejo de la cultura de esfuerzo que define a la región de La Laguna.
En cuanto a la propuesta futbolística, el nuevo estratega prometió devolverle al equipo ese estilo agresivo y protagonista que históricamente ha caracterizado a los Guerreros, sin importar el escenario en el que se paren. Reconoció que el factor anímico es un desafío natural ante la situación actual, pero confía en que su equipo de trabajo logrará revertir la inercia negativa. Para esta tarea, Tapia estará respaldado por un cuerpo técnico integrado por figuras conocidas como Rafa Figueroa, Carlos Arturo Cruz, Jorge Campos, Cristian Martínez, Mario Rodríguez en la preparación de arqueros y Jesús Posadas como responsable de la parte física.