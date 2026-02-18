Omar Tapia asume el banquillo de Santos Laguna con la misión de recuperar la identidad

...

El estratega lerdense toma las riendas de los Guerreros para encarar la recta final del Clausura 2026, apostando por la garra y el sentido de pertenencia en la Comarca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 05:19 PM.
En Deportes y editada el 18/02/2026 05:23 PM.