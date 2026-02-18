Philippe Coutinho prioriza su salud mental: solicita rescindir su contrato con el Vasco da Gama

Philippe Coutinho ha decidido poner fin a su etapa en el Vasco da Gama de una manera inesperada. Este miércoles, el exjugador del Barcelona y el Liverpool solicitó la rescisión de su contrato —que vencía en junio— bajo el argumento de sentirse "muy cansado mentalmente". A pesar de que el regreso al club donde se formó fue una de las decisiones más sentimentales de su carrera, el desgaste provocado por la presión mediática y los recientes abucheos de la afición en el estadio San Januário han llevado al futbolista a optar por un retiro anticipado de la actividad con el equipo.
La noticia tomó por sorpresa a la directiva del club, ya que, según reportes locales, ambas partes ya mantenían conversaciones para renovar el vínculo. En su comunicado, Coutinho apeló a la honestidad, rompiendo su habitual reserva para visibilizar el impacto que los señalamientos sobre su desempeño han tenido en su bienestar emocional. "Es el momento de dar un paso atrás", afirmó el mediocampista, quien a pesar de los altibajos recientes, fue una pieza fundamental para que el Vasco alcanzara la final de la Copa de Brasil en 2025.
Tras el último partido, donde la tensión con la grada llegó a su punto máximo, el técnico Fernando Diniz salió en su defensa calificando la presencia del jugador como un "regalo" para la institución. Sin embargo, el respaldo institucional no fue suficiente para revertir el estado anímico del jugador. Con esta salida, se cierra un ciclo agridulce en el fútbol brasileño para uno de los talentos más brillantes de su generación, dejando abierta la incógnita sobre su futuro profesional o un posible retiro definitivo de las canchas.