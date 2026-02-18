Philippe Coutinho prioriza su salud mental: solicita rescindir su contrato con el Vasco da Gama

...

El histórico centrocampista brasileño de 33 años anunció su salida del club carioca tras confesar un profundo agotamiento psicológico derivado de las críticas y el bajo rendimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 03:08 PM.
En Deportes y editada el 18/02/2026 03:20 PM.