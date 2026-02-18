El regreso del siglo: Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán en un evento histórico de Netflix

El mundo de los deportes de contacto ha recibido una noticia sísmica con el anuncio oficial del enfrentamiento entre Ronda Rousey y Gina Carano. Tras una década de ausencia de la jaula, la legendaria "Rowdy" regresará a la acción el próximo 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles. Este choque de titanes, pactado en la categoría de peso pluma, será gestionado por la promotora Most Valuable Promotions y se transmitirá de forma global a través de Netflix, marcando un nuevo hito en la incursión de la plataforma de streaming en los eventos deportivos en vivo y sin costo adicional para sus suscriptores.
El combate no será una exhibición ligera, sino una pelea profesional sancionada bajo las Reglas Unificadas de las MMA, estructurada en cinco asaltos de cinco minutos dentro de una jaula hexagonal. Rousey, quien fuera la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama de la UFC y medallista olímpica en judo, vuelve a sus raíces tras un exitoso paso por la lucha libre profesional y el cine. Por su parte, Carano, de 43 años, confirmó que aceptó el reto luego de un acercamiento personal de su histórica rival, reviviendo una de las competencias más esperadas que nunca llegó a concretarse durante la época dorada de ambas atletas.
Más allá del octágono, este duelo representa el encuentro de dos figuras que trascendieron el deporte para convertirse en estrellas de la cultura pop y Hollywood, con participaciones destacadas en franquicias como "Fast & Furious". La magnitud del evento subraya la evolución de las artes marciales mixtas femeninas, colocando a dos de sus máximas referentes en el escaparate digital más grande del planeta. Con este anuncio, la expectativa se centra en ver si el talento y la técnica que las convirtieron en iconos siguen intactos para ofrecer lo que MVP califica como la pelea más importante en la historia del combate femenil