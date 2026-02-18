Los San Francisco 49ers encabezan el regreso de la NFL a México para 2026

El Estadio Banorte se prepara para recibir nuevamente el impacto de la NFL tras confirmarse que los San Francisco 49ers regresarán a territorio mexicano en 2026. Este anuncio no es un evento aislado, sino el inicio de un sólido compromiso multianual que garantiza la realización de partidos de temporada regular en la capital durante 2026, 2027 y 2028. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por la directiva del equipo californiano, que recuerda con éxito sus visitas previas y busca aprovechar el respaldo del "Mexico Faithful" para establecer una ventaja de localía fuera de sus fronteras.
Esta escala en la Ciudad de México forma parte de una ambiciosa estrategia de expansión global que contempla nueve encuentros internacionales distribuidos en cuatro continentes durante el mismo año. Los 49ers, que ya poseen derechos de comercialización en el país a través del Global Markets Program, refuerzan así su vínculo con una de las bases de aficionados más grandes y leales del mundo. Aunque el rival y la fecha exacta del enfrentamiento se mantendrán bajo reserva hasta la publicación del calendario oficial esta primavera, la expectativa por el retorno del espectáculo deportivo ya ha comenzado a movilizar a los fanáticos.
Más allá del impacto mediático del partido profesional, la NFL busca sembrar un legado duradero mediante el impulso del Flag Football, disciplina que hará su debut olímpico en 2028. Con programas que proyectan involucrar a más de tres millones de niños en escuelas públicas y privadas, la liga reafirma su intención de convertir a México en un centro de desarrollo deportivo integral. Este regreso a los emparrillados mexicanos no solo celebra la historia de cinco juegos previos en este recinto, sino que asegura una presencia constante y activa de la organización en el mercado internacional más importante fuera de los Estados Unidos.