El Tri define su ruta final: tres nuevos sinodales de peso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana confirmó duelos frente a Ghana, Australia y Serbia como parte de una preparación intensiva de ocho partidos que culminará en el debut mundialista.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 05:56 AM.
En Deportes y editada el 18/02/2026 06:07 AM.