Checo Pérez impulsa a Cadillac con un tiempo histórico en los tests de Bahréin

La pretemporada en el circuito de Sakhir se convirtió en el escenario de un hito para la naciente estructura de Cadillac, que encontró en la experiencia de Sergio Pérez la brújula necesaria para su desarrollo. Durante la sesión del jueves, el piloto tapatío detuvo el cronómetro en 1:35.369, estableciendo oficialmente el mejor registro interno de la escudería desde que se integró a la parrilla como el undécimo equipo. Este avance no solo superó por un margen significativo de más de un segundo y medio la marca previa establecida por su compañero Valtteri Bottas, sino que además inyectó una dosis de confianza vital antes del debut oficial en el Gran Premio de Australia.
El camino hacia este resultado no estuvo libre de obstáculos, pues los problemas de fiabilidad marcaron el accidentado inicio del equipo en el desierto. Durante la primera jornada, diversos fallos en los sensores limitaron severamente el rodaje de Pérez, dejándolo en el fondo de la tabla con tiempos poco representativos. Sin embargo, la capacidad de respuesta de los ingenieros y el trabajo acumulado por ambos pilotos permitieron que Cadillac pasara de la incertidumbre a una realidad mucho más competitiva, consolidando la sesión del jueves como un proceso de aprendizaje acelerado frente a las exigencias técnicas de la categoría reina.
Mientras la escudería estadounidense celebraba sus avances internos, la tabla general reflejó la jerarquía actual de la competencia con Mercedes a la cabeza. El joven Kimi Antonelli dominó el día con un tiempo de 1:32.803, liderando un grupo de élite donde destacaron Oscar Piastri y Max Verstappen, este último consolidándose como el corredor más activo con un total de 139 giros completados. En contraste con la solidez de Red Bull y McLaren, la jornada registró momentos de tensión como la bandera roja provocada por un fallo mecánico en el monoplaza de Fernando Alonso, evidenciando que incluso los equipos más experimentados siguen lidiando con los límites de la tecnología.
Cadillac encara ahora la fase final de los ensayos con la mirada puesta en optimizar cada detalle de su estructura antes de cruzar el océano hacia Melbourne. La vuelta histórica de Pérez funciona como un símbolo de la determinación del equipo por dejar de ser un simple debutante y convertirse en un contendiente serio. Con la información recabada en Bahréin, el equipo se prepara para una última jornada de pruebas que será determinante para definir su posición real en una parrilla que, según lo visto en pista, promete ser una de las más disputadas de los últimos años.