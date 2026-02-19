Checo Pérez impulsa a Cadillac con un tiempo histórico en los tests de Bahréin

El piloto mexicano logra la vuelta más veloz de la escudería en Fórmula 1 y reaviva la esperanza del equipo estadounidense para la temporada 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 03:45 PM.
En Deportes y editada el 19/02/2026 03:38 PM.