Demandan a Rashee Rice por violencia doméstica: su exnovia solicita 1 millón de dólares

El receptor de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, enfrenta una nueva y grave batalla legal. Esta semana, su exnovia y madre de sus dos hijos, Dacoda Jones, presentó una demanda civil en el condado de Dallas exigiendo una indemnización superior al millón de dólares. En el documento, Jones detalla un año y medio de abusos sistemáticos que habrían ocurrido en residencias de Dallas y los suburbios de Kansas City, extendiéndose hasta julio de 2025.
Las acusaciones describen un comportamiento sumamente violento. Según la demanda, Rice habría "sujetado, asfixiado, empujado, golpeado y dado cabezazos" a Jones, además de arrojarle objetos y destruir muebles en ataques de ira. Un punto crítico del relato señala un intento de estrangulamiento en diciembre de 2023, subrayando que muchas de estas agresiones físicas —que resultaron en sangrado y moretones— ocurrieron mientras ella se encontraba embarazada.Un panorama complicado para el jugador y los Chiefs
Este escándalo llega en un momento de vulnerabilidad para la carrera de Rice, quien ya cuenta con un historial delictivo reciente: