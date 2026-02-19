Demandan a Rashee Rice por violencia doméstica: su exnovia solicita 1 millón de dólares

...

La demandante, Dacoda Jones, alega un patrón de agresiones físicas que incluyen intentos de estrangulamiento, incluso durante sus periodos de embarazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 03:25 PM.
En Deportes y editada el 19/02/2026 03:30 PM.