Gianni Infantino anuncia inversión histórica de la FIFA para la reconstrucción de Gaza

...

El presidente del organismo rector del fútbol se unió a la Junta de Paz encabezada por Donald Trump, prometiendo estadios, academias y campos deportivos como pilares de esperanza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 02:02 PM.
En Deportes y editada el 19/02/2026 02:09 PM.