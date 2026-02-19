Gianni Infantino anuncia inversión histórica de la FIFA para la reconstrucción de Gaza

En una aparición sorpresa durante la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza este jueves, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció un ambicioso plan de infraestructura deportiva para la región. Ataviado con una gorra del movimiento "MAGA" y reafirmando su estrecha alianza con el presidente estadounidense, Infantino subrayó que el fútbol debe ser el motor para "reconstruir emociones y confianza" en las futuras generaciones, más allá de la infraestructura básica de viviendas y hospitales.
El compromiso financiero de la FIFA se divide en proyectos clave diseñados para crear un ecosistema deportivo completo en la Franja y sus alrededores: