Isaac del Toro defiende el subcampeonato en el UAE Tour tras una jornada de transición

La cuarta etapa del UAE Tour 2026 representó un reto estratégico para Isaac del Toro, quien logró sortear un recorrido exigente sin ceder terreno en la clasificación individual. Aunque el pedalista tricolor finalizó alejado del grupo puntero en el cierre de jornada, su consistencia en los días previos le permitió mantenerse a solo 21 segundos del italiano Antonio Tiberi, actual poseedor del liderato. La victoria de este jueves quedó en manos de Jonathan Milan, quien dominó el tramo final en Fujairah con un ataque explosivo que dejó sin respuesta al pelotón en el último kilómetro.
Tras haber demostrado su fortaleza en las pruebas de montaña, Del Toro optó por una gestión inteligente de sus energías durante este tramo de transición por las carreteras árabes. El trazado, caracterizado por sus amplias avenidas y asfalto impecable, favoreció un ritmo alto que los equipos de los velocistas aprovecharon para controlar la carrera. Pese a no figurar en el podio de la etapa, el joven talento mexicano cumplió con el objetivo primordial de no perder tiempo frente a sus rivales directos, consolidando su estatus como una de las revelaciones más sólidas de la competencia internacional.
Las expectativas ahora se centran en la quinta etapa, un recorrido de 166 kilómetros que se llevará a cabo este viernes 20 de febrero. El trazado, que cruzará puntos emblemáticos como la ciclovía Al Qudra y el hipódromo de Meydan, presenta un perfil plano diseñado para el lucimiento de los sprinters más potentes del circuito. Del Toro intentará aprovechar estas condiciones para posicionarse en los puestos de vanguardia y buscar bonificaciones que le permitan presionar el liderato de Tiberi, antes de que la competencia entre en su fase definitiva.