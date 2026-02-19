'El Volcán' se alista para el Mundial 2026: El Estadio Universitario será sede de entrenamiento

...

Tras superar las inspecciones técnicas de la FIFA, el histórico inmueble de la UANL se perfila para recibir a selecciones internacionales durante la máxima justa futbolística.

