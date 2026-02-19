'El Volcán' se alista para el Mundial 2026: El Estadio Universitario será sede de entrenamiento

Monterrey consolida su posición como pieza clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque el Estadio Monterrey (BBVA) será el recinto que albergue los partidos oficiales, el legendario Estadio Universitario está a un paso de ser confirmado como sede oficial de entrenamiento. Según reportes de TUDN, "El Volcán" ya habría pasado las rigurosas evaluaciones de seguridad e infraestructura, lo que permitiría que alguna de las selecciones participantes establezca su base de preparación en este icónico escenario con más de 50 años de historia.
La designación del recinto universitario no es casualidad; su amplia trayectoria incluye haber sido sede en el Mundial de 1986 y escenario de torneos de élite como la Copa Libertadores y finales de la Liga MX. De oficializarse en las próximas semanas, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) obtendría una proyección global sin precedentes, atrayendo la mirada de la prensa internacional y de representantes de las selecciones que ya comienzan a visitar la ciudad para definir la logística de su estancia.Impacto de la confirmación para Monterrey: