Jackie Nava sobre el boxeo de influencers: "Es un show, no es deporte real"

El auge de las veladas de boxeo protagonizadas por figuras de internet ha generado un intenso debate en el mundo del pugilismo profesional, especialmente con la cercanía del evento Supernova Génesis el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Ante este escenario, Jackie Nava, referente indiscutible y excampeona mundial, compartió su visión sobre estos espectáculos que logran convocar a miles de seguidores. La "Princesa Azteca" fue contundente al diferenciar la disciplina que practicó durante años de estas funciones de entretenimiento, señalando que, aunque son válidas como producto mediático, carecen de la esencia y el rigor técnico que define al deporte profesional.
Nava reveló que ha tenido un acercamiento directo con algunos de los participantes, quienes buscaron su experiencia para prepararse de cara al ring. La tijuanense explicó que, si bien no funge como entrenadora formal debido a la distancia geográfica, sí ha brindado asesoría y consejos técnicos a algunos creadores de contenido que viajan a su ciudad para aprender lo básico. Este apoyo nace de un sentido de identidad y solidaridad, especialmente con los compatriotas que intentan incursionar en el cuadrilátero, aunque la exatleta insiste en que un entrenamiento de pocos meses es insuficiente para dominar el arte de intercambiar golpes con maestría.
Para la experimentada boxeadora, la estructura de estas peleas, que incluyen el uso de caretas protectoras y rounds de corta duración, refuerza la idea de que se trata de un formato diseñado exclusivamente para el consumo digital y el espectáculo. Jackie Nava recalcó que subir a un ring de forma profesional exige una trayectoria y un sacrificio que no se reflejan en las transmisiones de streaming. Según su perspectiva, los asistentes a estos eventos buscan entretenimiento visual más que una exhibición de técnica deportiva, pues los protagonistas, a pesar de su esfuerzo, no poseen la formación necesaria para ser considerados boxeadores en el sentido estricto de la palabra.
Finalmente, la histórica peleadora reconoció que existe un mercado diverso y que cada formato tiene su propia audiencia respetable. Mientras que el aficionado tradicional busca la técnica y la estrategia del boxeo clásico, el público joven se siente atraído por la personalidad de los influencers. Nava concluyó que, aunque estos eventos no representan al boxeo real, son una plataforma de exhibición que ha encontrado su lugar en la industria actual, siempre y cuando se entienda que la verdadera esencia del ring requiere años de dedicación y no solo la popularidad en las redes sociales.