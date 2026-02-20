Jackie Nava sobre el boxeo de influencers: "Es un show, no es deporte real"

...

La histórica boxeadora mexicana analiza el fenómeno de los eventos de streaming y aclara su postura frente a la próxima edición de Supernova Génesis en la capital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/02/2026 07:20 AM.
En Deportes y editada el 20/02/2026 06:16 AM.