México brilla en el Panamericano de Ciclismo con el oro de Yareli Acevedo

...

La delegación mexicana consolida su dominio en el Velódromo de Peñalolén tras una jornada marcada por el éxito de sus pedalistas femeniles en las pruebas de resistencia y velocidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/02/2026 05:26 AM.
En Deportes y editada el 20/02/2026 06:08 AM.