México brilla en el Panamericano de Ciclismo con el oro de Yareli Acevedo

La ciclista mexicana Yareli Acevedo se consagró como la gran figura de la segunda fecha del Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 en Santiago de Chile. Con una exhibición de estrategia y potencia, la corredora de 24 años conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación, superando en un intenso duelo final a la cubana Marlies Mejías y dejando el bronce para la local Scarlet Cortés. Este triunfo representa la segunda presea dorada para el equipo nacional en lo que va de la competencia, reafirmando el gran momento que atraviesa el ciclismo de pista en el país tras haber vencido previamente a Colombia en la velocidad por equipos.
El éxito de Acevedo no fue un hecho aislado, ya que horas antes formó parte fundamental de la cuarteta mexicana que se adjudicó la medalla de plata en la persecución por equipos. Junto a Anet Barrera, María Fernanda Figueroa y Sofía Arreola, la escuadra tricolor detuvo el cronómetro en 4:20.000, siendo superada únicamente por el representativo de Estados Unidos, que se llevó el título continental con una marca de 4:17.682. Este resultado subraya la consistencia de las ciclistas mexicanas en el podio internacional, quienes lograron mantener a raya a las representantes de Canadá en una de las pruebas más exigentes del calendario.
La actividad en el velódromo chileno también dejó cambios significativos en el medallero masculino, donde Canadá sorprendió al destronar a Estados Unidos en la persecución por equipos con un tiempo de 3:50.456. Por otro lado, la delegación mexicana estuvo cerca de sumar más metales con Fernando Nava, quien finalizó cuarto en la carrera de scratch ganada por Conor White de Bermuda. Mientras la competencia se prepara para sus jornadas definitivas este fin de semana, México se mantiene como uno de los protagonistas principales en la lucha por los 22 títulos continentales que se repartirán al cierre del evento en Santiago.