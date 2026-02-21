América aplasta al Puebla en el Cuauhtémoc: Raphael Veiga se estrena como goleador

...

Las Águilas recuperaron el vuelo con una contundente victoria de 4-0, hundiendo a una "Franja" que no logró descifrar el dominio ofensivo del conjunto azulcrema.

Autor autor Roberto B. C. Roberto B. C. el 21/02/2026 12:54 PM.
En Deportes y editada el 21/02/2026 11:28 AM.