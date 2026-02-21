América aplasta al Puebla en el Cuauhtémoc: Raphael Veiga se estrena como goleador

El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de una exhibición de poderío por parte de las Águilas del América, quienes vencieron 4-0 al Club Puebla en el cierre de la jornada 7 del Clausura 2026. Ante más de 37 mil espectadores, el equipo capitalino impuso condiciones desde la primera mitad, destacando el debut goleador del refuerzo Raphael Veiga, quien abrió el marcador con un sólido remate de cabeza al minuto 43. Pese a que los "Camoteros" tuvieron oportunidades tempranas en los pies de Emiliano Gómez y Edgar Guerra, la figura de Luis Ángel Malagón bajo los tres palos frustró cualquier intento de reacción local.
La segunda mitad fue un monólogo americanista que liquidó las esperanzas de los poblanos. Isaías Violante amplió la ventaja al minuto 60 con un disparo cruzado tras una brillante jugada colectiva, dejando sin opciones al guardameta Ricardo Gutiérrez. Con el Puebla volcado al frente buscando descontar, el América aprovechó los espacios y castigó nuevamente al minuto 81 a través de Víctor Dávila. Finalmente, José Raúl "La Pantera" Zúñiga cerró la cuenta en la recta final del encuentro, sellando una goleada que permite a las Águilas escalar a las 11 unidades en la tabla general.
Con este resultado, el panorama para el Club Puebla se vuelve crítico, manteniéndose con apenas cinco puntos de 21 posibles y una preocupante racha de cuatro derrotas. La Franja tendrá que replantear su estrategia de cara a su visita contra Atlético San Luis el próximo 28 de febrero. Por su parte, el América llegará con la confianza a tope para recibir a los Tigres de la UANL en la octava fecha, en lo que se perfila como uno de los duelos más atractivos de la temporada tras haber recuperado su eficacia frente al arco.