La Arena de Verona se prepara para el adiós olímpico: así será la clausura de Milano-Cortina 2026

El fuego olímpico comenzará a despedirse de las montañas italianas este domingo 22 de febrero, cuando la emblemática Arena de Verona abra sus puertas para la ceremonia de clausura. Este anfiteatro romano, testigo de siglos de historia, ha sido el escenario elegido para poner fin a la justa de Milano-Cortina 2026, tras diecisiete días en los que atletas de todo el planeta desafiaron el hielo y la nieve. El evento no solo celebrará los logros deportivos alcanzados, sino que servirá como el puente oficial hacia el futuro, cumpliendo con el tradicional protocolo de bajar la bandera de los cinco anillos para entregarla formalmente a los organizadores de la próxima sede: los Alpes Franceses 2030.
Para los aficionados en México, la cita con la historia comenzará a las 13:30 horas, tiempo del centro del país, permitiendo seguir en vivo un espectáculo que se estima tendrá una duración cercana a las dos horas y media. La cobertura para toda América Latina correrá a cargo de Claro Sports, plataforma que ha centralizado los derechos de transmisión de esta edición, ofreciendo diversas alternativas digitales para no perder detalle de los discursos oficiales y el desfile final de las delegaciones. Además, el Olympic Channel mantendrá una señal global, aunque su disponibilidad estará sujeta a las restricciones regionales habituales en este tipo de eventos de escala mundial.
Más allá de la logística y los horarios, la ceremonia promete ser un despliegue de cultura y tradición italiana que marcará el cierre simbólico de un ciclo de cuatro años de preparación. El momento cumbre llegará con el traspaso de la bandera olímpica a los representantes de Francia, quienes ya trabajan en la logística de la edición 2030. Con el desfile de las banderas y el apagado del pebetero, Italia concluirá una organización que buscó descentralizar los juegos y devolverles el brillo en escenarios naturales, dejando una huella imborrable en la memoria del olimpismo invernal antes de ceder el protagonismo a los vecinos galos.