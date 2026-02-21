Escándalo en Champions: Benfica investiga a aficionados por insultos racistas contra Vinícius Júnior

El club portugués advirtió que los implicados podrían ser expulsados tras ser captados en video imitando gestos de mono durante el duelo frente al Real Madrid.

