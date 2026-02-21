Isaac del Toro conquista la etapa reina y acaricia el título del Tour de los Emiratos

El ciclista mexicano asestó un golpe de autoridad en la subida a Jebel Hafeet, arrebatando el liderato general al italiano Antonio Tiberi a solo una jornada del final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/02/2026 09:36 AM.
En Deportes y editada el 21/02/2026 09:28 AM.