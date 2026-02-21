Isaac del Toro conquista la etapa reina y acaricia el título del Tour de los Emiratos

El ciclismo latinoamericano vivió una jornada histórica en las carreteras de Oriente Medio gracias a la exhibición de Isaac del Toro en la sexta etapa del Tour de UAE. El corredor del equipo UAE Team Emirates demostró su gran estado de forma al imponerse en el exigente ascenso a Jebel Hafeet, un recorrido que inició en el Museo Al Ain y culminó en las alturas de este emblemático puerto de montaña. Con un ataque contundente, el joven talento logró cruzar la meta en solitario, dejando atrás a sus principales rivales y consolidándose como la nueva referencia de la competencia.
La victoria de Del Toro no solo le otorgó el triunfo de etapa, sino que le permitió desbancar de la cima de la clasificación general al italiano Antonio Tiberi. El representante del Bahrain Victorious, quien inició el día portando el maillot rojo de líder, no pudo seguir el ritmo impuesto por el mexicano y finalizó la jornada en la cuarta posición, cediendo valiosos segundos. Tras este resultado, el europeo queda relegado a la segunda plaza de la tabla acumulada, situándose a una distancia de 20 segundos de un Del Toro que parece tener el título al alcance de la mano.
En el podio de la etapa, el australiano Lucas Plapp ocupó el segundo lugar tras llegar a 12 segundos del ganador, mientras que el austríaco Felix Gall completó la terna de punta a poco más de 20 segundos de diferencia. Por su parte, el colombiano Harold Tejada tuvo una actuación sólida que le permitió cruzar la meta en el octavo puesto; sin embargo, este desempeño lo ubica actualmente en la cuarta posición de la clasificación general, a más de un minuto del líder mexicano. La competición se definirá este domingo en lo que se espera sea un cierre lleno de tensión y estrategia.