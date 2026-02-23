Luto en la NFL: el receptor de los Minnesota Vikings Rondale Moore fallece a los 25 años

El mundo del fútbol americano profesional se encuentra bajo un manto de tristeza tras confirmarse la muerte de Rondale Moore en su ciudad natal de New Albany, Indiana. Los Minnesota Vikings, franquicia a la que pertenecía el receptor, fueron los encargados de difundir la noticia que ha impactado profundamente a la comunidad deportiva este fin de semana. El entrenador en jefe, Kevin O'Connell, expresó su desolación ante la pérdida de un atleta al que definió por su disciplina y resiliencia, mientras que la organización enfocó sus esfuerzos iniciales en brindar apoyo psicológico tanto a la familia del jugador como a sus propios compañeros de equipo.
Aunque las circunstancias exactas que rodean el fallecimiento aún no han sido esclarecidas de manera oficial por las autoridades locales, los primeros reportes indican que Moore fue hallado sin vida en un garaje. Algunas fuentes periodísticas regionales han mencionado la posibilidad de una herida autoinfligida, pero el hermetismo se mantiene mientras avanzan las investigaciones pertinentes. Por su parte, la oficina central de la NFL emitió un comunicado oficial uniéndose al duelo nacional y extendiendo sus condolencias a los allegados del joven deportista, quien apenas comenzaba a transitar una nueva etapa en su carrera profesional.
La trayectoria de Moore estuvo marcada por un talento precoz que lo llevó a brillar en la Universidad de Purdue antes de ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2021 por los Arizona Cardinals. Tras un paso por los Atlanta Falcons, el receptor llegó a Minnesota en marzo de 2025 con la ambición de consolidarse en la liga tras haber superado diversas adversidades físicas. Lamentablemente, una grave lesión de rodilla sufrida durante la pretemporada pasada lo mantuvo alejado de los emparrillados, convirtiendo su etapa con los Vikings en un proceso de recuperación que hoy se ve truncado de forma trágica.