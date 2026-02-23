Mayweather vs. Pacquiao II: La revancha histórica llega a "The Sphere" en 2026

El mundo del deporte ha quedado impactado tras la confirmación oficial de un segundo capítulo entre los dos titanes que definieron el pugilismo del siglo XXI. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao se enfrentarán nuevamente el próximo 19 de septiembre de 2026 en Las Vegas. A diferencia de los encuentros recientes de "Money", esta pelea ha sido pactada como un combate profesional, lo que pone en riesgo el legendario récord invicto de 50-0 de Mayweather por primera vez en casi una década.
La sede elegida es The Sphere, el innovador recinto audiovisual que promete una experiencia inmersiva sin precedentes, alejándose de los tradicionales auditorios de los casinos para abrazar la modernidad. Además, la pelea se transmitirá exclusivamente por Netflix, consolidando el giro de los grandes eventos deportivos hacia las plataformas de streaming y dejando atrás el modelo convencional de televisión por cable.Un duelo de leyendas y millones
En 2015, la llamada "Pelea del Siglo" generó ingresos por más de 813 millones de dólares, una cifra que ningún boxeador —incluido Saúl "Canelo" Álvarez— ha logrado superar hasta hoy. Aunque Mayweather (48 años) y Pacquiao (47 años) llegan en la etapa final de sus vidas atléticas, el interés comercial sigue siendo masivo:
Récords a batir: Se busca superar los 399.7 millones de dólares recaudados en PPV del primer duelo.
Estado físico: Pacquiao regresó al profesionalismo en 2025 mostrando vigencia, mientras que Mayweather ha mantenido su ritmo mediante peleas de exhibición.
Legado: Para Mayweather, es la defensa final de su perfección; para el filipino, la oportunidad de saldar la cuenta pendiente de su derrota por decisión unánime hace 11 años.
Esta revancha no solo es un evento deportivo, sino un fenómeno de nostalgia y tecnología que cerrará definitivamente una de las eras más brillantes del boxeo mundial.