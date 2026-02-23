Noruega se corona en Milán-Cortina 2026: Una clausura histórica abre paso a los Alpes franceses

Bajo los muros milenarios del anfiteatro de Verona, la llama olímpica se extinguió simbólicamente para cerrar una edición que, según el Comité Olímpico Internacional, ha marcado un nuevo estándar de sostenibilidad. El modelo de Milán-Cortina, caracterizado por el uso de sedes ya existentes distribuidas por todo el norte de Italia, fue entregado como relevo a los representantes de los Alpes franceses, quienes organizarán la cita de 2030. La ceremonia de clausura fue una vibrante celebración de la cultura italiana, transitando desde la solemnidad de la ópera de Verdi hasta el ritmo desenfadado de clásicos de Raffaella Carrà y el dance de los 90, cerrando así tres semanas de alta competición en un ambiente de fiesta y orgullo nacional.
En el plano deportivo, Noruega ratificó su hegemonía absoluta en los deportes invernales al liderar el medallero final por tercera ocasión consecutiva. La delegación noruega acumuló un total de 41 metales, impulsada por la actuación legendaria del esquiador Johannes Klaebo, quien se despidió con seis medallas de oro. Estados Unidos se aseguró la segunda posición general tras una jornada de cierre vibrante, donde su selección masculina de hockey sobre hielo venció a Canadá en una final cargada de tensión política. El podio del medallero lo completaron Países Bajos e Italia, consolidando a la nación anfitriona como una potencia en ascenso tras una organización logística impecable.
La jornada final también estuvo marcada por momentos de profunda emotividad y récords personales. La estrella del esquí acrobático, Eileen Gu, logró revalidar su título olímpico para China, aunque su victoria se vio empañada por la noticia del fallecimiento de su abuela poco después de competir. Mientras el fuego de los pebeteros de Milán y Cortina d'Ampezzo se apagaba, la organización comenzó de inmediato los preparativos para los Juegos Paralímpicos, que iniciarán el próximo 6 de marzo. Con este cierre, el invierno olímpico se despide de las tierras italianas dejando un legado de eficiencia y una vara muy alta para el futuro del olimpismo en la nieve.