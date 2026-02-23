Ryan García recupera la gloria y se corona nuevo campeón mundial del CMB

...

El californiano firmó una actuación dominante frente a Mario Barrios para capturar el título wélter y dejar atrás años de controversias extraportivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/02/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 23/02/2026 08:38 AM.