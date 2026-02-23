UEFA suspende a Gianluca Prestianni tras denuncia de racismo de Vinícius Júnior

La tensión entre el Real Madrid y el Benfica ha escalado fuera de los límites del terreno de juego tras la decisión del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA de suspender a Gianluca Prestianni. El mediocampista argentino no podrá participar en el decisivo encuentro de este miércoles en Madrid, debido a las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de ida en Lisboa. La medida cautelar surge tras el informe de un inspector designado para analizar el incidente ocurrido el pasado 17 de febrero, donde el brasileño Vinícius Júnior denunció haber sido llamado "mono" por el jugador rival después de anotar el gol que le dio la ventaja al conjunto español.
El altercado, que detuvo el partido durante ocho minutos, activó el protocolo antirracismo del árbitro François Letexier luego de que Vinícius y Kylian Mbappé amagaran con abandonar el campo en señal de protesta. Aunque Prestianni sostiene que sus palabras fueron malinterpretadas, la UEFA ha decidido actuar bajo el artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, que castiga severamente el racismo. Por su parte, el Real Madrid ha colaborado activamente en la investigación aportando pruebas audiovisuales, mientras que figuras internacionales como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han manifestado su absoluto rechazo al suceso, exigiendo que se rindan cuentas para erradicar este tipo de conductas del deporte.
Este caso evoca antecedentes recientes en competiciones europeas donde la UEFA ha impuesto sanciones de hasta diez partidos por insultos racistas, incluso cuando el agresor intentó ocultar sus palabras cubriéndose la boca. Mientras el proceso investigativo continúa su curso, el ambiente para el choque de vuelta se percibe enrarecido y bajo una estricta vigilancia mediática. El desenlace de esta indagatoria no solo determinará el futuro inmediato de Prestianni en el torneo, sino que también enviará un mensaje contundente sobre la política de tolerancia cero que los organismos internacionales pretenden consolidar frente a la discriminación en los estadios.