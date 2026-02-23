UEFA suspende a Gianluca Prestianni tras denuncia de racismo de Vinícius Júnior

...

El organismo rector del fútbol europeo inhabilitó provisionalmente al jugador del Benfica para el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu mientras concluye la investigación oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/02/2026 12:07 PM.
En Deportes y editada el 23/02/2026 12:13 PM.