Achraf Hakimi a juicio: El defensa del PSG se sentará en el banquillo acusado de violación

...

La justicia francesa ordena procesar al futbolista tras dos años de instrucción, en un caso que sacude al club parisino y divide las versiones de ambas partes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/02/2026 09:30 AM.
En Deportes y editada el 24/02/2026 09:41 AM.