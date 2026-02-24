La FIFA ratifica a México como sede mundialista pese a la crisis de seguridad

El máximo dirigente del fútbol global, Gianni Infantino, aseguró que la organización del torneo sigue en pie y bajo control tras los recientes hechos de violencia en territorio mexicano.

Xavier Rivera Martinez 24/02/2026
Deportes