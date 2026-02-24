El fútbol no se detiene en Querétaro: el Tri confirma duelo ante Islandia pese a la inseguridad

...

La Federación Mexicana de Futbol mantiene en pie el encuentro amistoso y un congreso internacional, apostando por un despliegue de seguridad masivo en el Estadio Corregidora.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/02/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 24/02/2026 10:20 AM.