Chivas amarra a Gabriel Milito: negocian extensión de contrato ante el interés internacional

El estratega argentino, quien ha devuelto el protagonismo al Guadalajara, busca ampliar su vínculo con el club hasta 2028 para dar continuidad a su exitoso proyecto en la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 06:33 AM.
En Deportes y editada el 25/02/2026 06:36 AM.