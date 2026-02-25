Chivas amarra a Gabriel Milito: negocian extensión de contrato ante el interés internacional

El impacto positivo de Gabriel Alejandro Milito en el banquillo de las Chivas ha trascendido fronteras, despertando rumores que lo vinculan con grandes instituciones del futbol sudamericano como River Plate e Independiente. Sin embargo, el futuro del técnico parece estar más firme que nunca en la capital jalisciense. Fuentes cercanas a la institución han confirmado que la directiva y el timonel ya negocian la adición de un año extra a su contrato original, lo que extendería su permanencia hasta junio de 2028. Esta renovación no solo busca blindar al estratega ante las tentaciones del mercado extranjero, sino también premiar la solidez deportiva que ha inyectado al equipo desde su llegada en el verano de 2025.
Bajo la gestión de Milito, el Rebaño Sagrado ha recuperado una estabilidad que no lograba con sus predecesores, dejando atrás las amargas experiencias de salidas intempestivas o proyectos fallidos. Con un registro de 17 victorias en 29 partidos oficiales, el argentino ha logrado una comunión poco común entre el cuerpo técnico, el plantel y la dirigencia encabezada por Amaury Vergara. Actualmente, el equipo se posiciona en la parte alta del Clausura 2026 con apenas un tropiezo en siete jornadas, mostrando un estilo de juego que ha cautivado a la afición y que confirma la palabra empeñada por el técnico al momento de asumir el reto.
A pesar de las especulaciones que lo sitúan como relevo de figuras históricas en su país natal, el entorno de Milito asegura que su prioridad absoluta es el Guadalajara. El entrenador se siente plenamente respaldado por la estructura deportiva del club y disfruta de su vida en la ciudad, factores que han facilitado las pláticas para activar la cláusula de extensión contractual. Al cerrar este acuerdo, las Chivas envían un mensaje de seriedad y continuidad, apostando por un proceso a largo plazo que busca romper con la irregularidad de años anteriores y consolidar una era de éxitos de la mano del "Mariscal".