México vs. Islandia: El "Vasco" Aguirre pone a prueba a la Liga MX en Querétaro

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 hace una parada estratégica este miércoles en la capital queretana, donde el Tri se mide ante Islandia en un duelo que servirá como termómetro definitivo para los elementos del torneo doméstico. Al no tratarse de una fecha FIFA, el seleccionador Javier Aguirre ha prescindido de las figuras que militan en Europa y la MLS, centrando su atención en resolver las últimas incógnitas de su esquema táctico. El encuentro, programado para las 20:00 horas, representa una oportunidad de oro para quienes aspiran a ocupar uno de los pocos espacios que, según el propio estratega, quedan disponibles en la lista final que representará a México el próximo 11 de junio.
La preparación no ha estado exenta de ajustes, pues el "Vasco" tuvo que lidiar con las bajas por lesión de Alexis Vega y Gilberto Mora, además de la ausencia de nombres como Álvaro Fidalgo o Germán Berterame debido a las restricciones de calendario. Durante la previa, Aguirre fue enfático al señalar que, aunque ha observado a más de 60 futbolistas a lo largo de su proceso, su prioridad absoluta es encontrar el rendimiento inmediato y el compromiso total para las posiciones de lateral derecho y volante por izquierda, zonas donde aún mantiene dudas razonables. Esta exigencia responde a la magnitud del reto que se avecina: inaugurar el Mundial en el Estadio Azteca en poco menos de cuatro meses.
El contexto social también estuvo presente en el discurso del timonel nacional, quien reconoció la sensibilidad del grupo ante la situación de seguridad que atraviesa el país, especialmente tras la reciente suspensión de actividades ligueras en la misma sede. Sin embargo, el cuerpo técnico ha instado a los jugadores a enfocarse en lo deportivo para brindar un desempeño que ilusione a la afición que seguirá el juego a través de televisión abierta y plataformas digitales. Con la mirada puesta en el futuro inmediato, México salta a la cancha de La Corregidora sabiendo que, bajo el mando de Aguirre, nadie tiene un lugar garantizado hasta que se entregue la relación definitiva de 26 convocados.