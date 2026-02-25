Portugal evalúa riesgos de seguridad en México previo al duelo inaugural del Estadio Azteca

La Selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, ha puesto bajo análisis su próxima visita a México debido a la reciente ola de inestabilidad y violencia registrada en diversas zonas del país. El combinado europeo tiene programado un encuentro amistoso el 28 de marzo frente a la Selección Mexicana, un evento de alto perfil que marcará la esperada reapertura del Estadio Azteca tras sus obras de remodelación. Sin embargo, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitió un comunicado señalando que los incidentes derivados del fallecimiento de un líder del narcotráfico el pasado fin de semana obligan a una revisión constante de las condiciones de seguridad para su delegación, priorizando la integridad de jugadores y aficionados.
A pesar de la incertidumbre, el organismo portugués subrayó su entusiasmo por participar en la reinauguración de lo que consideran un recinto emblemático a nivel mundial, especialmente a pocos meses de que se convierta en sede de la Copa del Mundo. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su conferencia matutina que el país cuenta con todas las garantías necesarias para albergar tanto este compromiso internacional como el próximo Mundial de futbol. Estas declaraciones buscan mitigar la preocupación internacional tras los episodios de quema de vehículos y bloqueos comerciales que han afectado principalmente a regiones como Guadalajara y la zona metropolitana de la Ciudad de México.
El escenario es complejo, ya que el Estadio Azteca no solo recibirá este partido estelar, sino que también será la sede del choque inaugural del campeonato mundial en junio. Mientras las autoridades mexicanas refuerzan los protocolos de protección en las ciudades sedes, la federación lusa mantiene sus planes de viaje bajo reserva, supeditados a la evolución de la seguridad pública. Este duelo representa una pieza clave en la preparación logística para la justa máxima del balompié, por lo que ambas naciones trabajan a contrarreloj para asegurar que el espectáculo deportivo se desarrolle sin contratiempos en un entorno de paz.