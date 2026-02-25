Portugal evalúa riesgos de seguridad en México previo al duelo inaugural del Estadio Azteca

La Federación Portuguesa de Futbol mantiene en observación los recientes hechos de violencia tras la caída de un importante capo, aunque asegura sentirse honrada por participar en la reapertura del recinto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 06:27 AM.
En Deportes y editada el 25/02/2026 06:33 AM.