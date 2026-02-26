La Champions League define a sus 16 elegidos: drama turco y sorpresas nórdicas

El nuevo formato de la UEFA Champions League ha entregado sus últimos boletos para la fase de eliminación directa, consolidando una lista de 16 equipos que buscarán la gloria europea. Tras una fase de liga dominada por el paso perfecto del Arsenal, ocho clubes aseguraron su estancia en octavos de forma prematura, dejando que el resto se batiera en un repechaje de alta tensión. Entre los clasificados directos destacan el Liverpool, Barcelona y Manchester City, quienes evitaron el desgaste de las series de ida y vuelta disputadas esta semana, donde la jerarquía y las sorpresas se mezclaron en partes iguales.
La gran nota del cierre la dio el Galatasaray, que protagonizó una eliminatoria histórica al dejar fuera a la Juventus en una prórroga agónica. A pesar de llegar con ventaja, el conjunto turco sufrió ante el empuje de la "Vecchia Signora", obligando a un tiempo extra donde los goles de Victor Osimhen y Baris Yilmaz sellaron un pase que Turquía no celebraba desde hace más de una década. Junto a ellos, el Bodo/Glimt de Noruega se convirtió en el "caballo negro" de la competición al eliminar al Inter de Milán, subcampeón vigente, demostrando que el mapa del futbol europeo está viviendo una transformación profunda hacia latitudes menos tradicionales.
Con la clasificación del Real Madrid, PSG y Atalanta en la jornada del miércoles, el cuadro de los mejores 16 queda representado por ocho naciones distintas, incluyendo el debut absoluto de los noruegos en estas instancias. Mientras el conjunto merengue extiende su leyenda con 30 años sin faltar a las rondas definitivas, equipos como el Newcastle y el Bayer Leverkusen también confirmaron su buen momento al superar sus respectivas series con autoridad. Todo queda listo para el sorteo de este viernes en Suiza, donde se definirán los cruces de marzo que prometen duelos de alto calibre, como los posibles enfrentamientos entre el PSG y el Barcelona o el Madrid contra el City.