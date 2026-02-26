Cristiano Ronaldo se convierte en nuevo accionista de la UD Almería

El astro portugués adquirió el 25% de las acciones del club español con el objetivo de impulsar su crecimiento y retorno a la máxima categoría.

