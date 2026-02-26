Cristiano Ronaldo se convierte en nuevo accionista de la UD Almería

La leyenda del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, ha dado un paso estratégico en su faceta como empresario al tomar una participación significativa en la Unión Deportiva Almería. A través de su firma CR7 Sports, el actual delantero del Al-Nassr formalizó la compra de una cuarta parte del equipo que milita en la Segunda División de España, según confirmó la propia institución este jueves. Esta inversión marca el regreso del máximo goleador histórico del Real Madrid al balompié español, aunque esta vez desde los despachos y como socio estratégico del conglomerado saudí SMC Group, propietario mayoritario del club desde 2025.
El acuerdo se alinea con los planes de expansión internacional diseñados por el presidente de la entidad, Mohamed Al Khereiji, quien busca consolidar al equipo andaluz como un referente con proyección global. Aunque los detalles financieros de la operación se han mantenido bajo estricta confidencialidad, la llegada de Ronaldo, de 41 años, supone un espaldarazo mediático y económico sin precedentes para una escuadra que actualmente pelea en los puestos altos de la tabla. El Almería ocupa la tercera posición del campeonato y ve en la figura del portugués el motor necesario para asegurar su ascenso a LaLiga.
Por su parte, el astro luso expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional, destacando que el club posee una base sólida y un potencial de crecimiento que le resultó sumamente atractivo para diversificar sus negocios deportivos. Con una trayectoria impecable dentro de las canchas, Ronaldo ahora enfocará parte de su experiencia en apoyar la gestión directiva para llevar al conjunto almeriense a una nueva fase de competitividad. El movimiento refuerza el vínculo entre el fútbol español y los capitales de Arabia Saudita, país donde el jugador reside y compite desde hace tres temporadas.