Donovan Carrillo confirma su participación en el Mundial de Praga 2026

El máximo referente del patinaje artístico en México, Donovan Carrillo, ha ratificado su asistencia al próximo Campeonato Mundial de la ISU, que se llevará a cabo en el O2 Arena de Praga del 24 al 29 de marzo. Este certamen representa una oportunidad clave para que el tapatío consolide el gran nivel competitivo que ha mostrado recientemente en el hielo, midiéndose ante cerca de 200 atletas provenientes de 50 naciones. La capital checa vuelve a ser el epicentro de esta disciplina tras más de tres décadas de ausencia, retomando una tradición histórica que tuvo sus ediciones previas en los años 1962 y 1993.
La agenda de Carrillo en territorio europeo comenzará con las prácticas oficiales el martes 24, para después dar paso a los momentos decisivos de la competencia. El patinador azteca buscará su mejor puntaje en el programa corto el jueves 26 de marzo, mientras que su participación en el programa libre está programada para el sábado 28. El evento no solo reunirá a las figuras que brillaron en los recientes Juegos de Milán-Cortina, sino que también marcará el inicio del ciclo hacia los Alpes Franceses 2030 para aquellos deportistas que buscan revancha o consolidación en el ranking mundial.
Además de la categoría varonil, el torneo presentará competencias de rama femenina, danza sobre hielo, parejas y patinaje de velocidad, convirtiendo a Praga en el foco de atención de los deportes invernales durante esa semana. Para los aficionados en México que deseen seguir el desempeño de Donovan, la transmisión no estará disponible a través de los canales de cable tradicionales. En esta ocasión, la única vía para sintonizar las rutinas en vivo será el canal oficial de YouTube de ISU Skating, aunque se requerirá el uso de una conexión VPN para acceder a la señal internacional.