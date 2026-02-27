Confirman a Kaká, Adriano, Borgetti y Layún para partido de leyendas MX vs Brasil

...

Kaká y Adriano se suman al equipo de Brasil, mientras que Jared Borgetti y Miguel Layún refuerzan a México para el partido de leyendas que se jugará el 19 de abril en el Estadio Banorte, como parte de la reinauguración del recinto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 01:17 PM.
En Deportes y editada el 27/02/2026 02:03 PM.