Confirman a Kaká, Adriano, Borgetti y Layún para partido de leyendas MX vs Brasil

El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, recinto que será reinaugurado tras su remodelación. El evento forma parte del programa oficial que antecede al Mundial, cuando el Coloso de Santa Úrsula volverá a ser sede mundialista.
Por Brasil, Kaká, exfutbolista del Real Madrid y figura mundialista, y Adriano, el 'Imperador' que destacó en el Inter de Milán, se unen a Ronaldinho y Marcelo, ya confirmados anteriormente.
Del lado mexicano, Borgetti, segundo máximo goleador en la historia del Tricolor, y Layún, dos veces mundialista, se integran al equipo liderado por Pavel Pardo, Andrés Guardado y Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de la Selección Nacional.
El partido está organizado por NSN y Stoneweg Places & Experiences, y promete reunir a íconos del fútbol en un encuentro emotivo para las nuevas generaciones. La reactivación del estadio comenzará el 28 de marzo con el amistoso entre México y Portugal.