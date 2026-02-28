Colecciona 243 camisetas de fútbol de todo el mundo un tapatío

Enrique Solorio, un aficionado guadalajarense, tardó 20 años en reunir 243 camisetas de selecciones nacionales, incluyendo países FIFA y territorios no reconocidos. Su pasión nació en la infancia con un diccionario y la chilena de Hugo Sánchez. Obtuvo jerseys por intercambios, viajes y contactos directos, como con el entrenador de Sudán. La colección, que incluye prendas raras como la de Grecia con el himno impreso, será exhibida en el estadio de Chivas.

