David Martínez: De médico en pandemia a retar por el Top-5 en UFC

Con apenas 27 años, David Martínez ha construido una carrera dual fuera de lo común: salvar vidas como médico durante la pandemia y ahora, buscar gloria en el octágono de la UFC.
Originario del Estado de México, Martínez trabajó en el IMSS en 2020, enfrentando los desafíos del COVID-19. Hoy, presuntamente ha decidido pausar su labor médica para dedicarse al cien por ciento al deporte de alto rendimiento.
Desde que obtuvo su contrato en el Dana White’s Contender Series en octubre de 2024, Martínez suma dos victorias consecutivas. La más reciente, ante Rob Font, lo posicionó como número 10 en el ranking de peso gallo.
El combate representa una oportunidad clave: una victoria podría acercarlo al Top-5 y, eventualmente, a una chance por el cinturón.
Aunque compite en casa, la presión no lo intimida. Al contrario, la convierte en motivación. “Prometo espectáculo y dejar en alto el nombre de México”, afirmó.
A sus espaldas tiene una vocación que sigue vigente. Aunque hoy pelea, no descarta regresar a la medicina si algún día es necesario.
“Estoy dispuesto a ayudar a quien lo necesite”, aseguró, con la camiseta de luchador y el corazón de sanador.