David Martínez: De médico en pandemia a retar por el Top-5 en UFC

David Martínez dejó la medicina para enfocarse en la UFC, donde ya es top 10 en peso gallo. Este sábado enfrenta a Marlon 'Chito' Vera en México, con el sueño de llegar al título. A sus 27 años, promete dar espectáculo y representar con orgullo a su país.

