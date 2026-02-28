Benjamín Gil analiza rotación tras bajas en equipo de béisbol

A una semana del debut de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la rotación abridora presenta dudas. Las bajas presuntamente confirmadas de José Urquidy y Taj Bradley han obligado al cuerpo técnico a reevaluar sus opciones.
Actualmente, solo Javier Assad y Taijuan Walker están confirmados como abridores para los primeros dos juegos del torneo. Assad lanzará ante Gran Bretaña el 6 de marzo, mientras que Walker lo hará frente a Brasil el 8.
Los juegos 3 y 4, ante Estados Unidos e Italia respectivamente, aún no tienen lanzadores definidos. Esta situación ha generado un intenso análisis por parte del manager Benjamín Gil, quien se encuentra trabajando con el equipo en Arizona.
Assad, con 54 aperturas en Grandes Ligas, y Walker, con 230 salidas como abridor en 13 temporadas, son los únicos con experiencia comprobada en el rol. Ambos participaron en la edición 2023 del Clásico, donde tuvieron actuaciones destacadas.
La ausencia de Urquidy y Bradley obliga a considerar lanzadores con menos experiencia en MLB. Gil presuntamente evalúa opciones entre agentes libres y peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol.
"Estamos revisando todas las alternativas para tomar la mejor decisión", señaló un integrante del cuerpo técnico.