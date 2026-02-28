Benjamín Gil analiza rotación tras bajas en equipo de béisbol

A una semana del debut de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, las bajas de José Urquidy y Taj Bradley generan incertidumbre en la rotación abridora. Solo Javier Assad y Taijuan Walker están confirmados, mientras el manager Benjamín Gil evalúa opciones para los juegos clave.

