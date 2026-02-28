Inicia IV Copa Gymnastic como selectivo para Olimpiada Nacional 2026

...

Con cerca de 500 competidores, arrancó la IV Copa Gymnastic en la Arena Mobil, evento que sirve como preparación para los selectivos estatales de la Olimpiada Nacional Conade 2026. Participan gimnastas de Jalisco, CDMX, Coahuila y Nuevo León.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 01/03/2026 07:13 AM.