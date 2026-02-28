Inicia IV Copa Gymnastic como selectivo para Olimpiada Nacional 2026

Con la participación de cerca de 500 gimnastas, dio inicio la IV Copa Gymnastic en la Arena Mobil, un torneo clave como fogueo rumbo a los selectivos estatales de la Olimpiada Nacional Conade 2026.
Los competidores, provenientes de Jalisco, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León, se enfrentan en pruebas de gimnasia artística varonil y femenil. El evento comenzó este viernes por la mañana y concluirá el domingo.
La competencia no solo busca medir el nivel técnico, sino también fortalecer la preparación psicológica de las y los atletas. El escenario, con sus dimensiones y condiciones similares a las de eventos nacionales, ayuda a superar el miedo escénico.
Los clasificatorios estatales para la Olimpiada Nacional tendrán lugar en marzo, mientras que la etapa nacional está programada entre abril y mayo de 2026, según la disciplina.
Este domingo se realizará la clausura con la rama varonil: a las 12:00 horas competirán las categorías más pequeñas y a las 16:00 horas las divisiones mayores, con actividades hasta antes de las 22:00 horas.