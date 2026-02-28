México gana plata en equipo mixto en Mundial de Clavados 2026

El equipo mixto de México conquistó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 con 460.85 puntos. Integrado por Aranza Vázquez, Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Randal Willars, el combinado destacó en la prueba inaugural y reafirmó el nivel competitivo nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 07:24 AM.
En Deportes y editada el 01/03/2026 07:11 AM.