México gana plata en equipo mixto en Mundial de Clavados 2026

México arrancó con éxito en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 al conquistar la medalla de plata en la prueba de equipo mixto. La selección, integrada por Aranza Vázquez, Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Randal Willars, acumuló 460.85 puntos.
El oro fue para China con 469.40 unidades, mientras que Canadá completó el podio con 448.80 puntos. El resultado posiciona a México como uno de los principales protagonistas en la especialidad a nivel mundial.
En otras competencias, Osmar Olvera (448.85) y Juan Manuel Celaya (415.20) avanzaron a la final del trampolín 3 metros varonil, al quedar cuarto y décimo, respectivamente. David Gabriel Vázquez Cio finalizó en el lugar 22.
En plataforma 10 metros femenil, Suri Cueva clasificó a la final al ocupar el puesto 13 con 289.20 puntos. Alejandra Estudillo y Samantha Jiménez no avanzaron.
Este sábado se disputarán las finales de trampolín 3 metros sincronizados varonil, con Olvera y Celaya, y de plataforma 10 metros sincronizados femenil, con Agúndez y Estudillo.