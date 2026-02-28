Álex Palou y Ganassi resuelven disputa contractual con McLaren

Álex Palou y Chip Ganassi Racing llegaron a un acuerdo para cerrar la disputa con McLaren tras un fallo judicial en Londres que ordenó al piloto pagar más de 12 millones de dólares. Palou admitió haber manejado mal la situación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 11:11 AM.
En Deportes y editada el 01/03/2026 07:20 AM.