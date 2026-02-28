Álex Palou y Ganassi resuelven disputa contractual con McLaren

Álex Palou y Chip Ganassi Racing anunciaron este viernes que llegaron a un acuerdo para resolver la disputa contractual con McLaren Racing, tras un prolongado litigio en Londres. El piloto español reconoció haber manejado inadecuadamente la situación y aceptó responsabilidades tras el fallo judicial.
En enero, el Tribunal Superior de Londres ordenó a Palou pagar más de 12 millones de dólares a McLaren por incumplimiento de contrato, tras demostrarse que el piloto se retractó de dos acuerdos firmados con la escudería británica. Inicialmente, McLaren reclamaba cerca de 30 millones y aún busca recuperar los costos legales.
Una declaración judicial reveló que Ganassi aceptó asumir todos los gastos legales razonables de Palou y lo indemnizará frente a cualquier reclamación de McLaren. El equipo estadounidense mantendrá al español para la temporada 2024 de IndyCar, mientras Palou será piloto de reserva del equipo de Fórmula 1 de McLaren.
Palou había anunciado en 2023 su fichaje por McLaren, pero retrocedió cuando no obtuvo una plaza en F1, decidiendo quedarse con Ganassi, donde ha ganado cuatro títulos en cinco años. El piloto admitió que siguió malos consejos de su gestión en ese momento y aclaró que Zak Brown, jefe de McLaren, no actuó inapropiadamente.
Brown expresó su satisfacción por el cierre del caso: "Contento de que ahora podamos volver a batallar en la pista". La mediación permitirá que Palou defienda su corona en IndyCar este año, en una temporada que será la más larga desde 2014, con 18 fechas.
"Con el beneficio de la perspectiva, espero que Alex haya aprendido que es importante mantener a buenas personas a su alrededor", añadió Ganassi.