Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar por cierre de espacio aéreo

Los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra permanecen en Doha tras el cierre de rutas aéreas en Medio Oriente por tensiones regionales. La FMF confirmó que están a salvo y se coordina con la SRE para su regreso.

Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 06:38 PM.
Deportes