Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar por cierre de espacio aéreo

Los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra se encuentran imposibilitados de abandonar Qatar tras el cierre del espacio aéreo en varios países de Medio Oriente. La medida, adoptada por razones de seguridad, ha interrumpido múltiples rutas aéreas internacionales.
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que los tres silbantes cumplían una designación en la Primera División de Arabia Saudita, donde oficiaron el partido entre Al Qadisya y Al-Ettifaq. Tras el encuentro, quedaron atrapados por la cancelación de vuelos de regreso.
Según el comunicado oficial, los árbitros “se encuentran a salvo en un hotel de Doha mientras se normalizan las condiciones para su traslado”. No corren peligro y mantienen contacto constante con las autoridades mexicanas.
La FMF activó protocolos de colaboración con el Gobierno Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ya tiene conocimiento del caso. Se brindará apoyo institucional y asistencia consular si fuera necesario.
El organismo arbitral destacó el profesionalismo de los oficiales al cumplir sus funciones antes de verse afectados por la crisis logística. Se espera que su regreso se concrete una vez que las autoridades internacionales restablezcan el tráfico aéreo en la región.