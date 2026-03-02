Cristina Bucsa hace historia con doble corona en Mérida

La tenista española Cristina Bucsa ganó su primer título WTA 500 al vencer a Magdalena Frech en singles y luego alzarse con el título de dobles junto a Xinyu Jiang, en una histórica jornada en Mérida.

