Cristina Bucsa hace historia con doble corona en Mérida

La tenista española Cristina Bucsa se proclamó campeona del Mérida Open WTA 500 este domingo 1 de marzo tras vencer a la polaca Magdalena Frech por 6-1, 4-6, 6-4. Con este triunfo, Bucsa conquistó el primer título de su carrera en el circuito WTA y aseguró su ingreso al Top 31 del ranking mundial.
Proveniente de una victoria ante la italiana Jasmine Paolini, séptima del mundo, Bucsa llegó con confianza a la final. Dominó el primer set con un tenis agresivo y una devolución impecable. Frech ajustó en el segundo para forzar un tercer set, pero Bucsa recuperó su nivel y definió 6-4.
Una hora después, y sin mostrar desgaste, regresó a la cancha junto a la china Xinyu Jiang para disputar la final de dobles. La pareja superó a Isabelle Haverlag y Maia Lumsden por 6-4, 6-1, sellando una noche perfecta.
Con esta doble conquista, Bucsa se convirtió en la tenista española mejor rankeada, superando a figuras como Paula Badosa. Su actuación en el Yucatán Country Club marca un antes y un después en su carrera.
"Es un sueño hecho realidad", declaró Bucsa tras su triunfo. "No esperaba lograrlo todo en un mismo torneo, pero cada partido lo jugué con el corazón".