Domènec Torrent deja a Rayados tras derrota ante Cruz Azul

Rayados de Monterrey anunció la destitución de Domènec Torrent como técnico tras una derrota ante Cruz Azul y un irregular arranque en el Clausura 2026. El club busca cambiar el rumbo en medio de la lucha por alcanzar la liguilla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 01:00 PM.
En Deportes y editada el 02/03/2026 01:32 PM.