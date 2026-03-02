Domènec Torrent deja a Rayados tras derrota ante Cruz Azul

El Club de Fútbol Monterrey anunció en la madrugada del 2 de marzo de 2026 la salida de Domènec Torrent como director técnico del primer equipo. La decisión se tomó tras una derrota por 2-0 frente a Cruz Azul, que profundizó la irregularidad del equipo en el Clausura 2026.
En un comunicado oficial, el club agradeció a Torrent y a su cuerpo técnico por su trabajo durante su gestión. “Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos”, indicó el mensaje.
Bajo su mando, Rayados registraron 16 victorias, 9 empates y 13 derrotas. A pesar de contar con refuerzos internacionales, el equipo no logró acceder a una final de liga ni levantar un título.
Uno de los momentos más destacados fue la participación en el Mundial de Clubes, donde avanzaron a octavos de final tras competir con equipos como el Inter de Milán y River Plate. Sin embargo, la falta de consistencia en el torneo local pesó en la decisión.
Actualmente, Rayados ocupa la novena posición de la tabla general con 10 puntos, fuera de la zona de liguilla. En la CONCACAF Champions Cup, enfrentarán a Cruz Azul en octavos de final, en lo que será una revancha del duelo reciente.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para alcanzar los resultados deportivos que merece”, concluyó el comunicado del club.