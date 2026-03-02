Getafe vence al Real Madrid con gol de Satriano en el Bernabéu

Un golazo de volea de Martín Satriano en el minuto 39 bastó al Getafe para vencer 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este lunes. El tanto del delantero uruguayo, cedido por el Lyon, pone tierra de por medio entre el líder, Barcelona, y el conjunto blanco, que ahora marcha a cuatro puntos.
Satriano, de 24 años y nacido en Montevideo, conectó de forma limpia un balón desde fuera del área que dejó sin opciones a Thibaut Courtois. Fue su segundo gol en LaLiga desde que llegó en enero, y uno de los más espectaculares de la jornada.
Pese a dominar el balón en la segunda mitad, el Real Madrid no logró romper la resistencia del conjunto azulón. Rüdiguer y Rodrygo tuvieron las mejores oportunidades con remates de cabeza, pero ninguno encontró el camino del gol.
El Getafe, conocido por su solidez defensiva bajo el mando de José Bordalás, se replegó con orden y resistió los embates rivales. Con la victoria, el equipo se aleja a ocho puntos de la zona de descenso y asienta su puesto en la tabla como equipo incómodo para los grandes.
En los minutos finales, el partido se calentó. Franco Mastantuono fue expulsado con roja directa por presuntamente dirigirse en términos inapropiados al árbitro. Un minuto después, Adrián Liso del Getafe también abandonó el campo tras acumular dos tarjetas amarillas.
"Sabíamos que sería difícil, pero creímos hasta el final. Este triunfo es enorme", declaró un emocionado Bordalás en zona mixta.