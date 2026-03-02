Getafe vence al Real Madrid con gol de Satriano en el Bernabéu

Un gol de volea de Martín Satriano en el minuto 39 fue suficiente para que el Getafe venciera 1-0 al Real Madrid en el Bernabéu. El conjunto blanco, que desperdició ocasiones claras en el segundo tiempo, se aleja cuatro puntos del Barcelona. Franco Mastantuono fue expulsado al final por presuntamente insultar al árbitro.

