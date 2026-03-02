Selección femenina de Irán debuta en Copa de Asia bajo tensión regional

La selección femenina de Irán debutó en la Copa de Asia 2026 con derrota 3-0 ante Corea del Sur, en medio del silencio de su entrenadora sobre el ataque israelí-estadounidense y la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El equipo juega bajo el foco de activistas por los derechos de las mujeres.

