Muere aficionado en pelea de barras de Colo Colo y Universidad de Chile

Un aficionado falleció y otro resultó herido durante una violenta pelea entre seguidores de Colo Colo y la Universidad de Chile, este domingo en Santiago. El enfrentamiento ocurrió horas antes del inicio del superclásico número 199 en el estadio Monumental.
Según informaron las autoridades, los hechos se desataron cuando miembros de la barra de la U presuntamente atacaron una caravana de hinchas del equipo Cacique mientras transitaba por una avenida con rumbo al recinto deportivo.
La víctima mortal, un hincha de Colo Colo, murió en un centro asistencial tras recibir disparos. El otro afectado fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro, indicaron fuentes médicas.
En la entrada de la clínica se registraron disturbios menores, aunque no hubo más lesionados. Carabineros detuvo a dos sospechosos, quienes fueron trasladados a la comisaría de Pudahuel. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni más detalles sobre la investigación.
El superclásico chileno, uno de los más intensos de Sudamérica, nuevamente se tiñe de violencia entre barras organizadas.