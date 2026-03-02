Muere aficionado en pelea de barras de Colo Colo y Universidad de Chile

Un hincha murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento entre barras bravas de Colo Colo y la Universidad de Chile, previo al superclásico 199 en Santiago. Las autoridades detuvieron a dos sospechosos y los hechos ocurrieron cuando hinchas de la U atacaron una caravana del Cacique. El herido está fuera de peligro.

02/03/2026
02/03/2026