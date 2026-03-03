Luis Figo bromea y pone a México como favorito para el Mundial 2026

Durante su visita a Guadalajara, la leyenda portuguesa Luis Figo generó entusiasmo al decir que México es su favorito para ganar el Mundial 2026, aunque luego matizó sus palabras reconociendo a selecciones con más experiencia. Su comentario, entre risas, generó reacciones positivas entre los aficionados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 03/03/2026 12:57 PM.