Luis Figo bromea y pone a México como favorito para el Mundial 2026

Durante su reciente visita a Guadalajara, el exfutbolista portugués Luis Figo generó una ola de entusiasmo al afirmar, entre risas, que México es su selección favorita para ganar el Mundial 2026.
Figo participó en un partido de leyendas en el Estadio Akron, previo a la Copa de Leyendas, donde convivió con aficionados y exjugadores. Al ser cuestionado sobre sus pronósticos, no dudó: “Yo creo que el favorito es México...”, dijo, para luego añadir con complicidad: “¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”. La sala estalló en risas.
Pese al tono jocoso, el portugués reconoció que, desde una perspectiva más objetiva, selecciones como Argentina, Brasil, España, Francia y Portugal tienen mayor experiencia en fases finales.
“Las selecciones que tienen bastante experiencia siempre son favoritas. Espero que Portugal pueda estar entre ellas… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, bromeó.
Figo, Balón de Oro en 2000, expresó su deseo de ver a su país triunfar, aunque admitió que es difícil prever un campeón. “Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Hay muchas selecciones con argumentos sólidos”.
