México gana seis medallas en el Canada Open 2026 de taekwondo

La selección mexicana de taekwondo tuvo un desempeño sobresaliente en el Canada Open 2026, celebrado en Calgary, al conquistar seis medallas: una de oro, una de plata y cuatro de bronce. El evento, clave para el ranking mundial, reafirma el compromiso de México con la disciplina de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Daniela Souza se coronó campeona en la categoría de -49 kg tras vencer en una final emocionante a la canadiense Josipa Kafadar. La bajacaliforniana fue la figura principal de la delegación y subió al podio acompañada por sus compañeras Mariana Zambrano y Lucero Gallo, quienes obtuvieron bronce.
En la división de más de 87 kg, Carlos Sansores, triple medallista mundial, sumó otro bronce para México, ratificando su jerarquía en una de las categorías más exigentes físicamente.
El taekwondo ha sido históricamente una de las disciplinas más exitosas para México en competencias olímpicas. Desde su debut oficial en Sídney 2000, el país acumula siete medallas, destacando María del Rosario Espinoza con tres podios, incluido un oro.
El deporte llegó a México en 1969 de la mano del maestro Dai Won Moon, conocido como el padre del taekwondo nacional. Aunque inicialmente se le llamó "karate coreano", pronto se expandió por todo el país.
México también tuvo presencia en taekwondo como deporte de exhibición: obtuvo medallas en Seúl 1988 y Barcelona 1992. Hoy, con figuras como Souza y Sansores, el país presuntamente busca recuperar su lugar entre las potencias mundiales de la disciplina.