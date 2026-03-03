México gana seis medallas en el Canada Open 2026 de taekwondo

La delegación mexicana obtuvo una destacada cosecha de seis medallas en el Canada Open 2026, con oro de Daniela Souza, plata y cuatro bronces, incluido el de Carlos Sansores, en su camino hacia Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:25 AM.
En Deportes y editada el 03/03/2026 10:22 AM.