Penta Zero Miedo conquista el título Intercontinental de la WWE

La noche del 3 de marzo de 2026 quedó marcada en la historia del pancracio mexicano. Penta Zero Miedo, originario de Ecatepec, logró vencer a Dominik Mysterio y conquistar el Campeonato Intercontinental de la WWE, obteniendo así su primer título en la empresa estadounidense.
El combate no fue sencillo. Desde el inicio, Dominik contó con el respaldo de The Judgment Day. Las constantes interferencias de Finn Bálor y JD McDonagh pusieron en desventaja al luchador mexicano, quien resistió ataques desde fuera del ring mientras mantenía el control en el cuadrilátero.
Penta, tras una etapa de lesiones y dudas sobre su proyección, demostró que está listo para asumir un rol protagónico. Desplegó su repertorio técnico y de castigos, generando una fuerte conexión con el público, que coreó su nombre en cada momento clave.
El punto decisivo llegó cuando un integrante del grupo rival intentó intervenir con un martillo. Penta reaccionó con rapidez: lanzó una plancha hacia el exterior, neutralizó la amenaza y regresó para forzar la rendición de Mysterio.
Tras la victoria, celebró con su gesto icónico: tres dedos levantados y girados formando una 'M', en señal de 'Zero Miedo'. En entrevista backstage, dedicó el triunfo a sus fans en México y en el mundo: 'Esto es para mi México'.
Con esta victoria, Penta Zero Miedo se convierte en uno de los máximos exponentes del talento latino en la escena global de la lucha libre.