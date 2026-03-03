Penta Zero Miedo conquista el título Intercontinental de la WWE

...

Penta Zero Miedo derrotó a Dominik Mysterio en una intensa lucha y se coronó campeón Intercontinental de la WWE, marcando un hito para el luchador mexicano. A pesar de las interferencias de The Judgment Day, logró imponerse y dedicó el triunfo a México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 03/03/2026 10:19 AM.