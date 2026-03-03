Pericos de Puebla presenta a Darryl Brinkley como nuevo manager

El Club Pericos de Puebla presentó a Darryl Maurice Brinkley como su nuevo manager para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El estratega estadounidense, de 57 años, tomará las riendas del equipo con el objetivo de conquistar el campeonato a partir del 17 de abril, cuando inicie la serie ante los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Hermanos Serdán.
Brinkley fue presentado por Ignacio Trigueros Tirado, presidente del club, junto con Alfonso ‘Chato’ López, vicepresidente deportivo, y Enrique López, gerente deportivo. El norteamericano afirmó que conoce profundamente el béisbol mexicano y se comprometió a construir un equipo ganador desde el arranque de la campaña.
Originario de Stamford, Connecticut, Brinkley cuenta con 13 años de experiencia como manager. En ligas menores dirigió filiales de Cincinnati y Dodgers. Además, fue timonel de los Toros de Tijuana en la LMB. Como jugador, militó en organizaciones de Padres, Orioles y Piratas, y tuvo una destacada participación en México desde 1995, donde fue líder en bases robadas con los Piratas de Campeche.
El cuerpo técnico estará integrado por figuras reconocidas. Matías “El Coyote de Macapule” Carrillo será coach de primera base. Ramón Orantes, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, asumirá el cargo de coach de bateo. Asimismo, Alfonso “Houston” Jiménez, ídolo de la afición poblana, regresa al equipo como parte del staff de coaches.
Con esta renovación, los Pericos de Puebla inician un proceso de reestructuración tras su título en 2023 y su presencia en los playoffs en las últimas dos temporadas. Brinkley, quien ha participado en ligas de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Corea, Taiwán, Países Bajos, Italia y Canadá, aportará una visión internacional al proyecto verde.