Pericos de Puebla presenta a Darryl Brinkley como nuevo manager

Darryl Maurice Brinkley fue presentado como manager de los Pericos de Puebla para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Con experiencia en ligas de nueve países, buscará llevar al equipo verde al campeonato. Lo acompañarán Matías Carrillo, Ramón Orantes y Alfonso 'Houston' Jiménez en el cuerpo técnico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 12:10 PM.
En Deportes y editada el 03/03/2026 01:57 PM.