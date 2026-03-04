Leyendas del Barcelona vencen al Real Madrid en el Akron

...

El Barcelona se llevó la Copa de Leyendas 2026 al vencer 2-1 al Real Madrid en el Estadio Akron. Javier Saviola anotó un doblete, mientras que Fernando Hierro marcó el descuento desde el penal. El partido fue una fiesta de nostalgia para los aficionados tapatíos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 09:40 AM.
En Deportes y editada el 04/03/2026 10:12 AM.