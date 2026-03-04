Leyendas del Barcelona vencen al Real Madrid en el Akron

El FC Barcelona se consagró campeón de la Copa de Leyendas 2026 tras vencer 2-1 al Real Madrid en el Estadio Akron. El partido, lleno de nostalgia y emoción, reunió a ídolos del fútbol mundial y regaló momentos inolvidables a los aficionados.
Desde los primeros minutos, el Barcelona mostró intención. Al minuto 4, Javier Saviola abrió el marcador con un disparo preciso dentro del área. El argentino, figura del encuentro, amplió la ventaja al 16’ tras aprovechar un pase filtrado de Gaizka Mendieta y definir frente a Iker Casillas.
El Real Madrid reaccionó al 38’. Tras una mano de Phillipe Cocú, Fernando Hierro cobró con autoridad el penal y anotó el 2-1. El tanto revitalizó al equipo merengue, que buscó el empate sin lograrlo.
En la segunda mitad, el ritmo bajó. José Callejón y Edwin Congo tuvieron oportunidades, pero no concretaron. El partido terminó con festejo blaugrana y una ovación para todas las leyendas presentes.
Antes del encuentro, Hierro recibió un homenaje por su retiro como leyenda merengue, con la presencia de Amaury Vergara. Rafael Márquez, por su parte, fue uno de los más aclamados por la afición local.
"Fue una noche mágica para los amantes del fútbol", presuntamente declaró un organizador del evento.